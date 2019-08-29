مفاجأة.. «فان ديك» أفضل لاعب في أوروبا

29 أغسطس 2019 - 07:26 م

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، تتويج فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول الإنجليزي والمنتخب الهولندي بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، عن الموسم الماضي 2018-2019، وذلك على هامش الحفل الذي أقيم مساء اليوم، الخميس، في مدينة موناكو الفرنسية.

وتفوق فان ديك على الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي والأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، ليصبح أول مدافع في التاريخ يفوز بهذه الجائزة.

وفرض الهولندي فيرجيل فان ديك اسمه بين عمالقة اللعبة في أوروبا، بعد الأداء الكبير الذي قدمه اللاعب رفقة فريقه، كما توج معه بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام في النهائي، إضافة إلى فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، وبات أول مدافع يفوز بها منذ الإنجليزي جون تيري مع تشيلسي عام 2005.

كما أحرز المدافع الهولندي لقب الكأس السوبر الأوروبية على حساب تشيلسي بركلات الترجيح، وحل لاعب ساوثهامبتون السابق وصيفا لدوري الأمم الأوروبية مع منتخب هولندا.

الجدير بالذكر أنه لم يسبق أن فاز مدافع بلقب أفضل لاعب في أوروبا من قبل، لذلك يُعد وضع مدافع ليفربول اللاعب في القائمة القصيرة للجائزة إنجازًا كبيرًا.

وشارك المدافع الهولندي مع ليفربول في 59 مباراة الموسم الماضي برصيد أهداف بلغ تسعة أهداف علاوة على صناعة أربعة أهداف، وهو أيضا صاحب أطول وقت لعب مقارنة بزملائه إذ لعب 4465 دقيقة.

كما نجح اللاعب في الاستحواذ على الكرة من المنافسين أثناء اللعب في حوالي 70 % من المواجهات الثنائية، سواء في على الأرض أو في الالتحامات في الهواء على مدار الموسم الماضي.