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طلب إحاطة للحكومة للقضاء على مشكلة البالوعات المكشوفة

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طلب احاطة

البالوعات المكشوفة

تقدم طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول تكرار حوادث سقوط الأطفال بالبالوعات المكشوفة بالشوارع.

وقال متولي: "مشكلة البالوعات المكشوفة ليست ظاهرة أو مشكلة مستحدثة، بل نادينا من قبل عدة مرات بإغلاقها ولكن لا حياة لمن تنادي"، وأوضح أن المشكلة إما في إهمال عمال الجهات المختصة، أو لقيام البعض من معدومي الضمير بسرقة غطاء البالوعات.

وأشار إلى أن البالوعات المكشوفة تمثل عائقا أيضا للسيارات وتتسبب في التكدس المروري.

وأكد أن المحليات مسئولة عن انعدام المتابعة من قبلها على الصرف الصحي والبالوعات بشكل مستمر.

بالإضافة إلى مسئولية الأهالي عن الإبلاغ عن وجود بالوعات مكشوفة لحماية ابنائهم من خطر الموت، بالإضافة إلى خطر المرض نتيجة الأمراض التي تنتشر بدورها مع انتشار الحشرات حول البالوعات.


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