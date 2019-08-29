بالصور.. فضيحة للجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان

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فضيحة للجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان
فضيحة للجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان

وكالات

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حزب الله

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الجيش الإسرائيلي

الهجوم الاسرائيلي

أظهرت صور نشرها مراسل بقناة "المنار" اللبنانية، التابعة لـ "حزب الله" عبر حسابه على موقع "تويتر"، استعانة الجيش الإسرائيلي بمجسمات بشرية (تماثيل) في آلياته على الحدود مع لبنان.

وجاءت الصور التي نشرها المراسل علي شعيب في خضم أجواء من التوتر، بعد هجوم شنته إسرائيل بطائرتين مسيرتين على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وغرّد شعيب قائلاً: "خلصنا المزح بموضوع الجيب، هذه الفضيحة كفيلة بإسقاط رؤوس كبيرة في جيشكم!! لأنها تدل عن "غباء وحمق".. لأنكم لم تتعلموا بعد أنكم بمواجهة رجال لديهم من الحكمة والحرفية والشجاعة والإيمان مايكفي لهزيمتكم !!#انضبوا وضبوا تماثيلكم .. هالحركات حتى الأطفال بلعبة الغميضة ما بيعملوها".

وكان حسن نصر الله، الأمين العام لـ"حزب الله" الذي خاضت جماعته المدعومة من إيران حربًا مع إسرائيل استمرت شهرًا في عام 2006، وجه أشد تحذيراته منذ سنوات لإسرائيل التي يناصبها العداء.

وقال في أعقاب هجوم بطائرتين مسيرتين سقطتا قبل أيام في الضاحية الجنوبية لبيروت: "نحن أمام مرحلة جديدة"، مشيرًا بذلك إلى العداء الطويل بين الجماعة وإسرائيل.

وأضاف، أن إسرائيل شنت "هجومًا بطائرة مسيرة انتحارية" ضد هدف معين في الضاحية الجنوبية وإن هذا "تطور خطير جدا جدا جدا" وإن كل شيء ممكن سيتخذ من أجل ألا يتكرر الهجوم.

فيما رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عليه بالقول عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "سمعت تصريحات نصر الله. أنصح نصر الله بأن يهدأ. إنه يعلم جيدًا أن دولة إسرائيل تعرف الدفاع عن نفسها جيدا وأنها ترد على أعدائها".

وأضاف :"أود أن أقول له، وللدولة اللبنانية التي تؤوي هذا التنظيم الذي يطمح إلى تدميرنا، وأقول ذلك أيضًا لقاسم سليماني (قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني): احذروا في كلامكم، واحذروا أكثر في أفعالكم".

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