  • الخميس 29 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر09:17 م
بحث متقدم
أرشيفية

مقترح برلمانى بـ «تجريم» الزواج العرفى.. وانقسام أزهرى حوله

أرشيفية

«طلع ما بيعرفش»..حكايات زوجات ما زِلن عذارى

فضيحة للجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان

بالصور.. فضيحة للجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان

الفتاة السعودية

فيديو تحرش بـ«حسناء» سعودية منتقبة يشعل المملكة

الملك سلمان

رسالة كويتية للملك سلمان: اقتل هذا الشخص فورًا

فان ديك

مفاجأة.. «فان ديك» أفضل لاعب في أوروبا

تركي ال الشيخ

«آل الشيخ» يستفز جماهير الأهلي بتصريح صادم

سما المصري وريهام سعيد

«ابتزاز وتقليب».. قصة سما المصري مع ريهام سعيد

حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر السابق

رسالة قطرية تغازل السعودية:«آن الأوان للم الشمل»

تميم بن حمد

أمير قطر يرد على العاهل الأردني بهذا القرار العاجل

«رونالدو» متحدثًا عن «ميسي»: كتبنا أسماءنا في التاريخ.. وسنجتمع قريبا

الرياضة

رونالدو وميسى
رونالدو وميسى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

الطيبي: "القائمة المشتركة" لن تنضم لـ"حكومة الجنرالات" بإسرائيل

#

رسميًا.. إحباط مخطط انقلاب على المجلس العسكري

#

«العسكري السوداني» يكشف معلومة مثيرة عن محاولة الانقلاب

#

رونالدو أول لاعب يتوج بالدوريات الثلاث الكبرى

ميسي

برشلونة

رونالدو

المصريون

يوفنتوس

كشف النجم كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي والمنتخب البرتغالي، عن علاقته مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك على هامش حفل الأفضل في أوروبا، التي أقيمت في إمارة موناكو الفرنسية.

وحصد النجم الهولندي فيرجيل فان دايك جائزة أفضل لاعب في أوروبا على حساب ميسي ورونالدو، حيث يتنافس الأخيران على الجائزة فى آخر 15 عام.

وقال رونالدو قبل الإعلان عن الجائزة: " علاقتي مع ميسي جيدة، لم نأكل العشاء معاً إلى الآن لكن ذلك سيحدث قريباً".

أضاف: "أنا وميسي كتبنا أسماءنا في كُتب التاريخ، التنافس بيننا جعلنا نظهر بشكل رائع".واختتم حديثه مازحا: " ميسي اصغر مني بسنتين لكني ابدو وسيماً وشاباً مقارنة بعمري".

وتنافس على الجائزة الثلاثى ليونيل ميسى نجم برشلونة الإسبانى، كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالى، وفيرجيل فان ديك مدافع ليفربول الإنجليزى.

توج ميسي هدافًا لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضى برصيد 12 هدفًا، أضاف إليها 3 تمريرات حاسمة، أما على الصعيد المحلى، فنال جائزة هداف الدورى الإسبانى برصيد 36 هدفًا فى 34 مباراة، إضافة إلى 15 تمريرة حاسمة.

فيما لعب فان ديك دورًا حاسمًا فى حسم ليفربول لقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة فى مسيرته، علما بأنه خاض 12 مباراة فى البطولة أحرز خلالها هدفين وصنع مثلهما، كما توج مع "الريدز" ببطولة كأس السوبر الأوروبى.

أما كريستيانو رونالدو فتوج مع منتخب البرتغال بلقب دورى الأمم الأوروبية، ومع نادى يوفنتوس بلقب الدورى الإيطالى "الكالتشيو"، وكأس السوبر الإيطالى.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

أيدلوجيات تفسير العالم

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» إسرائيل تهدد.. يمكننا استهداف إيران إذا تطلب الأمر
» «رونالدو» متحدثًا عن «ميسي»: كتبنا أسماءنا في التاريخ.. وسنجتمع قريبا
» إسرائيل تتهم إيران بإقامة منشآت صاروخية في لبنان
» «كاف» يفتح ملف بث وإذاعة مباريات أمم إفريقيا
» لأول مرة.. مصر تنتج تقاوي البطاطس وتوفر 1.3 مليار
» دوري الأبطال.. قرعة متوازنة لليفربول وصعبة لـ«برشلونة»
» السيطرة على حريق كبير في شركة نفط بالعراق
» «ميسي» يحصد جائزة أفضل مهاجم في دوري الأبطال
» ميركل لـ«عباس»: لا تسوية للقضية الفلسطينية إلا بهذا الأمر
» « دي يونج» أفضل لاعب وسط في دوري الأبطال
» ترامب: سنبقى على 8 آلاف و600 عسكري في أفغانستان

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:08 ص

  • فجر

    04:07

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح
أرشيفية