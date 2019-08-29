» الكويت تحذر رعاياها في واشنطن من هذا الأمر

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أحمد سالم - وكالات

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الكويت

واشنطن

اعصار

ولاية فلوريدا

وجهت سفارة الكويت بواشنطن اليوم الخميس، دعوة للطلبة والمواطنين الكويتيين الموجودين فى ولاية فلوريدا وجميع ولايات جنوب شرق الولايات المتحدة المحتمل تعرضها للإعصار دوريان الى اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة لتأمين سلامتهم وسلامة من معهم، حسبما ذكرت وكالة أنباء الكويت.

وحثت السفارة فى بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) المواطنين الكويتيين الموجودين فى المناطق الساحلية الواقعة ضمن مسار الإعصار على مغادرة تلك المناطق دون الانتظار فى حال عدم وجود ضرورة لبقائهم فيها.

كما أكدت ضرورة اتباع جميع التعليمات والتوجيهات الصادرة عن السلطات المحلية الأمريكية المعنية لمواجهة هذه العواصف وتأمين سلامتهم.

وفى هذا الصدد حثت السفارة المواطنين والطلبة على التواصل معها وذلك لاطلاعها على ما قد يطرأ على وضعهم فى مواجهة هذه الأحوال الجوية على الأرقام الهاتفية التالية:

‎رقم طوارئ سفارة دولة الكويت فى واشنطن: (0012022620758).

رقم طوارئ القنصلية العامة لدولة الكويت فى نيويورك: (0019172426688).

‎رقم طوارئ المكتب الثقافى فى واشنطن (0012023642104).

يأتى ذلك فى وقت يواصل فيه الإعصار (دوريان) الاتجاه نحو السواحل الجنوبية الأميركية وسط توقعات أن تصل سرعة الرياح المصاحبة له الى نحو 177 كيلومترا فى الساعة.

وذكر المركز الامريكى للاعاصير اليوم الخميس أن (دوريان) قد يتعزز فى اليومين المقبلين حيث سيضرب البر الأمريكى في ولايتي (فلوريدا) و(جورجيا) مضيفًا أن الإعصار سيصنف ضمن الفئة الثالثة.

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