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غياب مهاجم الأهلي عن التدريبات قبل موقعة كانو سبورت

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اجاى

حصل النيجيري جونيور أجايي مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على إذن من الجهاز الفني بالغياب عن التدريبات خلال هذه الأيام بسبب سفره إلى بلاده.

أضاف أن اللاعب حصل على إذن من سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق، للسفر إلى بلاده من أجل الاطمئنان على أسرته.

وأوضح أن اللاعب سيكون موجودا خلال الأيام القليلة القادمة في تدريبات الفريق.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، والمحدد لها أحد أيام 13-14-15 سبتمبر القادم.


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