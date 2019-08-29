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رئيس البرازيل يحظر حرق القش لشهرين بمناطق غابات الأمازون

عرب وعالم

حرائق الغابات
حرائق الغابات

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أصدر الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، الخميس، مرسوما يقضي بحظر إحراق القش، لمدة 60 يوما في مناطق غابات الأمازون.
وبحسب شبكة "بي بي سي" البريطانية، فإن المرسوم ينص على منع حرق القش في مناطق غابات الأمازان، باستثناء بعض الأماكن التي تُحدد من قِبل المسؤولين.
ويحقق القضاء البرازيلي في ادعاءات تسبب إحراق القش بشكل غير قانوني، في اندلاع الحرائق بمناطق غابات الأمازون.
وشهدت البرازيل عددًا قياسيًا من الحرائق الهائلة هذا العام، بلغ 74 ألفًا و155 حريقًا، بزيادة 84 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا للمعهد الوطني لأبحاث الفضاء في البلاد.
واندلعت موجة من الحرائق في العديد من ولايات الأمازون هذا الشهر، بعد نشر تقارير صحفية تفيد بأن المزارعين شعروا بالتشجيع، لتطهير الأراضي من أجل زراعة المحاصيل وتربية الماشية، لأن الحكومة الجديدة حريصة على فتح المنطقة أمام النشاط الاقتصادي.
ومنذ أن تولى بولسونارو، منصبه في الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، أصدرت وكالة البيئة عقوبات أقل على أنشطة قطع الأشجار، فيما أكد وزراء بوضوح أن تعاطفهم مع قاطعي الأشجار وليس مع الجماعات الأصلية التي تعيش في الغابة.

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