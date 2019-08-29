رانيا المشاط: "نعمل على الترويح للسياحة بهذه الطريقة"

29 أغسطس 2019 - 11:10 م

قالت الدكتور رانيا المشاط، وزيرة السياحة أن الوزارة تعمل على الترويج المستمر للسياحة والمواقع السياحية في مصر بمختلف الوسائل الممكنة.



وأشارت "المشاط"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر"، أن هناك في مصر العديد من الأماكن التي قد لا يعرفها الكثيرين، لكنها تلفت انتباه العالم، مثل شاطئ "النيزك"، الذي يقع في الغردقة تحديداً وعلى بعد 8 كيلومترات من جنوب مرسى علم.



وكشفت الوزيرة عن لقاء جمعها بالمغامر المصري عمر سمرة، من أجل التنسيق والترويج للأماكن السياحية في مصر، بشكل واسع، من منطلق خبرته في "سياحة المغامرات".



ومن جانبه أكد وليد البطوطي، مستشار وزير السياحة السابق، أن الأماكن السياحية التي يغلب عليها طابع المغامرة في مصر يجب الحفاظ على شكلها كما هو دون التدخل لتطويرها.



وبدوره أوضح المغامر المصري عمر سمرة، أن الأماكن الطبيعية تتمتع بطبيعة وسحر خاص، ولابد أن يكون جميع المصريين على دراية بالأماكن التي تحتضن هذه الطبيعة الساحرة، مشيرًا إلى أن تسعير سياحة المغامرة يختلف للسائح الأجنبي عن المواطنين في مصر.

