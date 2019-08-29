أحمد موسى: العام القادم سيكون إنهاء الصراعات في إفريقيا

29 أغسطس 2019 - 10:00 م

قال الإعلامي أحمد موسى، إن العام المقبل 2020 سيشهد إنهاء الصراعات في القارة الإفريقية بعد سنوات من الصراعات.



وأضاف موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن أصوات الرصاص ستتوقف العام المقبل في القارة السمراء وسيكون عام إنهاء الحروب والصراعات في هذه القارة حتى تستقر وتبدأ الشركات الكبرى تتجه للاستثمار في إفريقيا من أجل توفير ملايين من فرص العمل لشباب القارة.

