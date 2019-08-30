مصطفى بكري يحذر من التفريط في هذا الأمر الهام

30 أغسطس 2019 - 12:02 ص

عقب الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، على ما يجري بالحديد والصلب بحلوان، قائلًا إن الحديد والصلب بحلوان قلعة صناعية كبرى لا يجب التفريط فيها بأي حال من الحال، لافتًا إلى أنهم أكدوا أنه سيتم تطويره، ولم يتم.



وأضاف "بكري"، خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، أن الرئيس السيسي أكد أكثر من مرة على تطوير مصانع القطاع العام، ولم يأمر بغلقها، لافتًا إلى أن هذا المصنع به خبرات عديدة لم تحدث من قبل.



وأِشار إلى أن المصنع به كمية كبيرة من الأراضي والخردوات، ويحتاج إلى كوك حتى يعمل، مشددًا على أنه لا يجب أن ندمر قلعة الصناعة المصرية.

