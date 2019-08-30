» توفيق عكاشة: "لن أعود لهذا الأمر مرة أخرى"

30 أغسطس 2019 - 12:06 ص

أكد الإعلامي توفيق عكاشة، إنه مارس العمل العام لمدة طويلة، ولكنه ابتعد عنه ولن يعود إليه مرة أخرى، متسائلا: "ما دور الأحزاب السياسية الموجودة في مصر في العمل العام".



وانتقد "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، دور الأحزاب، قائلا: "مشفناش حزب عمل حملة حتى لمحاربة الكلاب الضالة، أو حتى حملة تدعم عمل جمعيات الرفق بالحيوان، أو حملة لعلاج البني آدمين.. لأزمة الأحزاب إيه فالبلد".



وكشف أنه بخلاف الـ 106 حزب هناك 17 حزب موقوفا، متحديا أن يستطع صحفي سيااسي أن يذكر أسماء الأحزاب ورؤسائها.









