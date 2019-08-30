أحمد موسى للمواطنين: "لا تصدقوا هذا الهراء"

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الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

المصريون ـ متابعات

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عقب الإعلامي أحمد موسى، على شائعة امتلاك القوات المسلحة سلسلة صيدليات، قائلًا: "إنتوا بتتكلموا في إيه.. القوات المسلحة لا تمتلك أي صيدليات.. مال القوات المسلحة بالصيدليات، ليست في حاجة لذلك".
وأوضح "موسى"، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الخميس، أن هذه الشائعات محاولة للتشويه، وإحداث وقيعة، وخلق حالة ضغط لإثارة الغضب.
وأضاف أن أهل الشر سيظلون يفعلون ذلك، كما يفعل إعلام الإخوان، متابعًا: "العالم يرانا.. ولكن الخونة يريدون تشكيك المواطن المصري في مؤسساته"، مؤكدًا أن مصر دولة آمنة.
ووجه الإعلامي، رسالة لناشري الشائعات: "كفاية أكاذيب"، موجهًا حديثه للشعب المصري، قائلًا: "لا تصدقوا هذا الهراء"، مؤكدًا أنه لا يوجد دولة في العالم تستطيع أن تتحدث عن جيشها ما عدا الإخوان المجرمون.


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