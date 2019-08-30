"مفاجآت كبرى تشهدها مصر خلال الفترة القادمة"

أكد الإعلامي أحمد موسى، أننا نمضي إلى الأفضل، متابعًا: "هنروح للأفضل خلال الفترة المقبلة"، لافتًا إلى أن عام 2020 و2021 سيشهدان تقدمًا واضحًا.



وكشف موسى، خلال حواره ببرنامجه "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، عن مفاجآت وافتتاحات كثيرة خلال شهر أكتوبر المقبل، معلقًا: "سنشهد افتتاحات عديدة أثناء احتفالاتنا بنصر أكتوبر العظيم".