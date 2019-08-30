  • الجمعة 30 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر01:46 ص
بحث متقدم
نهر النيل

"مفاجآت كبرى تشهدها مصر خلال الفترة القادمة"

الإعلامي أحمد موسى

أحمد موسى للمواطنين: "لا تصدقوا هذا الهراء"

أرشيفية

وزارة الزراعة تكشف حقيقة ارتفاع أسعار البطاطس

الإعلامي مصطفى بكري

مصطفى بكري يحذر من التفريط في هذا الأمر الهام

توفيق عكاشة

"عكاشة" يكشف معلومة مثيرة عن رؤساء الأحزاب في مصر

أرشيفية

سجينات سياسيات تنضم لمبادرة «شباب الإخوان»

أرشيفية

بيزنس "معامل التحاليل"

أرشيفية

مقترح برلمانى بـ «تجريم» الزواج العرفى.. وانقسام أزهرى حوله

أرشيفية

«طلع ما بيعرفش»..حكايات زوجات ما زِلن عذارى

سما المصري وريهام سعيد

«ابتزاز وتقليب».. قصة سما المصري مع ريهام سعيد

ترامب يلغي زيارته إلى بولندا لهذا السبب الخطير

عرب وعالم

ترامب
ترامب

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

هجوم أمريكي سري على طهران.. لهذا السبب

#

«جونسون» يعلق عمل البرلمان.. لهذا السبب

#

أزمة "رجالة" في روسيا لهذا السبب

#

ترامب يطعن على حكم قضائي.. لهذا السبب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ألغى زيارة إلى بولندا مطلع الأسبوع المقبل حيث يوشك إعصار دوريان أن يضرب فلوريدا، وأنه سيرسل نائبه مايك بنس بدلا منه، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.
ومن المتوقع أن يضرب الإعصار الساحل الشرقي لفلوريدا بحلول يوم الإثنين، مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح تبلغ سرعتها 209 كيلومترات في الساعة.
وقال ترامب إنه سيبقى في واشنطن "لضمان تركيز جميع موارد الحكومة الاتحادية على الإعصار القادم".
وأضاف أنه اتصل بالرئيس البولندي أندريه دودا اليوم الخميس لإبلاغه بتغيير الخطط.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

أيدلوجيات تفسير العالم

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» توفيق عكاشة: "لن أعود لهذا الأمر مرة أخرى"
» داعية إسلامي: الصدقة لا تجوز على هؤلاء
» فيديو تحرش بـ«حسناء» سعودية منتقبة يشعل المملكة
» الحرب في أفغانستان كبدت واشنطن نحو 1000 مليار دولار
» أمير قطر يرد على العاهل الأردني بهذا القرار العاجل
» الكويت تحذر رعاياها في واشنطن من هذا الأمر
» رسالة كويتية للملك سلمان: اقتل هذا الشخص فورًا
» «آل الشيخ» يستفز جماهير الأهلي بتصريح صادم
» رسالة قطرية تغازل السعودية:«آن الأوان للم الشمل»
» بالصور.. فضيحة للجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان
» «رونالدو» متحدثًا عن «ميسي»: كتبنا أسماءنا في التاريخ.. وسنجتمع قريبا

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:08 ص

  • فجر

    04:08

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح