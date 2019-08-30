كيف واجه شريف مدكور علاج الكيماوي؟

كشف الإعلامي شريف مدكور، عن تفاصيل مقاومته لمرض السرطان ، مشيرا الى انه اتخذ عدة تدابير لتخفيف الألم الجسماني والنفسي عليه وعلى من حوله أثناء رحلة العلاج من السرطان.

وأضاف "مدكور" خلال برنامج "معكم"، على قناة "cbc ":" أنه قص شعره حتى لا يشعر بسقوطه".

وأشار الى انه اتبع أسلوبًا جديدًا في العلاج عبارة عن خوذة يرتديها أثناء جلسة علاج الكيماوي لتبريد فروة الرأس حتى لا يسقط بكثافة.

وتابع أنه كان يثق في طبيبه فلم يكن يكثر من أسئلته دون التهويل حتى لا يشعر باكتئاب.