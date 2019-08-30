» الارصاد: طقس الجمعة معتدل

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

وتنخفض درجة حرارة الجمعة بشكل طفيف، عن أمس الخميس بمعدل درجة أودرجتين في بعض الأنحاء.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، على محافظات ومدن مصر، كالآتي:

الصغرى العظمى

القاهرة 26 35

شبين الكوم 26 35

طنطا 25 34

دمنهور 25 33

الإسكندرية 25 31

بلطيم 25 31

مطروح 23 31

السلوم 23 31

سيوة 25 36

بورسعيد 25 32

دمياط 24 31

الزقازيق 25 36

الإسماعيلية 24 36

السويس 25 36

العريش 23 32

رفح 23 32

رأس سدر 27 36

نخل 20 35

نويبع 29 36

طابا 25 35

كاترين 20 31

الطور 28 36

شرم الشيخ 30 38

الغردقة 29 38

مرسى علم 30 37

الفيوم 26 37

بنى سويف 24 37

المنيا 24 37

أسيوط 25 38

سوهاج 25 38

قنا 26 39

الأقصر 26 40

أسوان 27 40

أبوسمبل 27 39

الوادى الجديد 25 40

شلاتين 29 37

أبو رماد 29 36

حلايب 30 34

رأس حدربة 29 34