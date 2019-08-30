موسى لـ"المصريين": "في خير جايلكم في شهر أكتوبر"

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صدى البلد

أحمد موسى

شهر اكتوبر

طمأن الإعلامي أحمد موسى، الشعب المصري قائلا: "إننا نمضي إلى الأفضل، هنروح للأفضل خلال الفترة المقبلة"، مؤكدا أن عام 2020 و2021 سيشهدان تقدمًا واضحًا. 

وكشف موسى، خلال حواره ببرنامجه "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، عن مفاجآت وافتتاحات كثيرة خلال شهر أكتوبر المقبل، معلقًا: "سنشهد افتتاحات عديدة أثناء احتفالاتنا بنصر أكتوبر العظيم". 

وتابع: "في خير جاي خلال الفترة المقبلة، تقدروا بعد سنتين تشوفوا البلد دي أخبارها إيه، كل حاجة بتتعمل في البلد خير، ونفعل الكثير بكل فخر، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد مشروعات كثيرة لصالح المواطنين. 

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