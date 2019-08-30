الملك سلمان وولي عهده يوجهان رسالة إلي "أردوغان".. هذا نصها

30 أغسطس 2019 - 09:24 ص

أرسل الملك سلمان بن عبد العزيز العاهل السعودي وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، رسالتين إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، برقيتا تهنئة بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده".

وأضافت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أمس، على موقعها الإلكتروني: أن الملك سلمان ومحمد بن سلمان أعربا عن "أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية تركيا الشقيق أطراد التقدم والازدهار".

وتأتي الرسالتان من الملك سلمان ومحمد بن سلمان إلى "أردوغان" على وقع التوترات السياسية والخلافات بين السعودية وتركيا في عدد من الملفات الإقليمية.

وتطورت الخلافات التركية - السعودية في أعقاب حادثة مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، والتي تورط فيها مسئولين كبار بالمملكة.

ومؤخرًا، كشفت تقرير لموقع "ميدل إيست آي" البريطاني، أن محمد بن سلمان يخطط للإطاحة بـ"أردوغان" من الحكم عن طريق الضغط الاقتصادي، وفتح الباب أمام المعارضة التركية للسيطرة على الحكم.