  • الجمعة 30 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر11:24 ص
بحث متقدم
الإعلامي رامي رضوان

ظهور غريب و مفاجئ لـ" رامي رضوان " على الهواء

جثة

عروس الشرقية تطعن زوجها في قلبه قبل انتهاء شهر العسل

خلية الإخوان

تحقيقات خلية الكويت: إخوانى انتحل صفة مسيحى فكشف الباقين

توفيق عكاشة

عكاشة : شكرا جزيلا يا ريس

قرقاش

"قرقاش": الملك سلمان هو المخرج لهذه الأزمة

الملك سلمان وولي عهده

الملك سلمان وولي عهده يوجهان رسالة إلي "أردوغان".. هذا نصها

ادوية

«الصحة» تحذر من 3 أدوية بالأسواق

الإعلامي أحمد موسى

موسى لـ"المصريين": "في خير جايلكم في شهر أكتوبر"

الزمالك

صور.. حادث مروع للاعب الزمالك

ارشيف

حريق هائل بمبنى إدارى بالقاهرة الجديدة

"قرقاش": الملك سلمان هو المخرج لهذه الأزمة

عرب وعالم

قرقاش
قرقاش

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

قرقاش : فعلنا هذا الأمر من أجل " الملك سلمان"

#

الملك سلمان يتلقى اتصالًا غريبًا من العاهل المغربي

#

"قرقاش" يرد على قرار الملك سلمان وولي عهده

#

«سلمان» يوجه النائب العام بتحرك غير مسبوق

الإرهاب

الامارات

الحوثيين

التحالف

الملك سلمان

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الإمارات ضد الإرهاب، والملك سلمان هو المخرج من الأزمة.

وقال عبر حسابه الرسمي على "تويتر" ، اليوم الجمعة،: "البيان الإماراتي ضد الإرهاب وحماية قوات التحالف حازم، والأهم القناعة الواضحة بأن الحوار والتواصل بين الحكومة والانتقالي عبر المبادرة السعودية هو المخرج للأزمة".

وأضاف "لمن فقد البوصلة نذكر بأن حشد الجهود ضد الانقلاب الحوثي هو الهدف وحوار جدّة المقترح هو السبيل".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

أيدلوجيات تفسير العالم

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» يذبح زوجته أمام أولادها لشكه في سلوكها بالخليفة
» تصريحات غريبة لرئيس البرازيل عن حرائق الأمازون
» 8 مراحل يمر بها الرجل قبل أن "يقتل" شريكة حياته
» صور مثيرة لرانيا يوسف.. "يا تري الدور ايه؟"
» بيراميدز يتطلع لعبور «الحدود» وبلوغ نصف نهائى كأس مصر
» "مش عايز يدفع".. سايس يقتل صاحب "موتوسيكل"
» "الأرصاد" تزف بشري سارة للمواطنين
» رانيا المشاط:"كلكم وزراء سياحة "
» الارصاد: طقس الجمعة معتدل
» توفيق عكاشة: "لن أعود لهذا الأمر مرة أخرى"
» داعية إسلامي: الصدقة لا تجوز على هؤلاء

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:01 م

  • فجر

    04:08

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح