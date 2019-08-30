تحقيقات خلية الكويت: إخوانى انتحل صفة مسيحى فكشف الباقين

30 أغسطس 2019 - 10:13 ص

قالت صحيفة "القبس" الكويتية إن السلطات المصرية أبلغت الكويت بأن عناصر من "خلية الإخوان" تمكنوا من دخول الكويت منتحلين أسماء شخصيات مسيحية.





ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية مصرية قولها إن "هذه العناصر من الخطرين والمطلوبين أمنيا للقاهرة، وتم إرسال صورهم ومعلومات كاملة عنهم لأكثر من دولة عربية بجانب الكويت".





ووفقا لهذه المصادر الأمنية، فإن "تنسيقا يجري حاليا لضبط العناصر قبل تنفيذ أي مخطط إرهابي"، مشيرة إلى أن جهات أمنية تحقق حاليا مع خلية تابعة لجماعة الإخوان، تبين منها أن أفرادها زوروا جوازات السفر التي دخل بها زملاؤهم إلى الكويت ودول خليجية أخرى بأسماء مسيحية، وذلك هروباً من الملاحقات الأمنية داخل مصر".





وأكد مصدر أن "جهة أمنية سيادية، ألقت القبض على أحد الأشخاص ينتمي إلى جماعة الإخوان يحمل بطاقة هوية رسمية تثبت أنه (مسيحي)، لكن المفاجأة أنه وبعد التدقيق عليه من خلال البصمة التعريفية، تبين أنه مسلم ومطلوب في قضايا عنف في احدى المحافظات، وكان يشترك في مظاهرات الإخوان، وبالبحث والتحري الأمني تبين قيامه بتزوير أوراق رسمية".









وتابع المصدر: "بعد تحقيقات مطولة مع المتهم اعترف بتفاصيل التزوير، وأدلى بمعلومات خطيرة عن سفر عناصر إرهابية إلى الكويت"، موضحا أن "الاعترافات كشفت أن الخلية الإرهابية، خططت لإنشاء مجموعات عمل في الكويت ودول خليجية أخرى، تعمل تحت مظلة جماعات الإخوان، وبعضهم تمكن من الانضمام إلى جمعيات خيرية، وهناك مكاتب استشارية هندسية ومكاتب محاسبة تابعة لهم في الكويت والإمارات والبحرين".







