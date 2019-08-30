  • الجمعة 30 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر11:22 ص
بحث متقدم
الإعلامي رامي رضوان

ظهور غريب و مفاجئ لـ" رامي رضوان " على الهواء

جثة

عروس الشرقية تطعن زوجها في قلبه قبل انتهاء شهر العسل

خلية الإخوان

تحقيقات خلية الكويت: إخوانى انتحل صفة مسيحى فكشف الباقين

توفيق عكاشة

عكاشة : شكرا جزيلا يا ريس

قرقاش

"قرقاش": الملك سلمان هو المخرج لهذه الأزمة

الملك سلمان وولي عهده

الملك سلمان وولي عهده يوجهان رسالة إلي "أردوغان".. هذا نصها

ادوية

«الصحة» تحذر من 3 أدوية بالأسواق

الإعلامي أحمد موسى

موسى لـ"المصريين" : في خير جايلكم في شهر أكتوبر

الزمالك

صور.. حادث مروع للاعب الزمالك

ارشيف

حريق هائل بمبنى إدارى بالقاهرة الجديدة

تحقيقات خلية الكويت: إخوانى انتحل صفة مسيحى فكشف الباقين

الحياة السياسية

خلية الإخوان
خلية الإخوان

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

"الديهي": الإخوان يعيشون أسوأ مرحلة.. وسيتم تسليمهم جميعا لمصر

#

ضبط حاصل على ثانوية عامة يعمل طبيبًا

#

القبض على صيدلي مزيف يحمل 15 ألف قرص منشط بالأزبكية

#

السجن المؤبد في إعادة محاكمة متهم بخلية الصواريخ

الكويت

اعترافات

الإخوان

تحقيقات

قالت صحيفة "القبس" الكويتية إن السلطات المصرية أبلغت الكويت بأن عناصر من "خلية الإخوان"  تمكنوا من دخول الكويت منتحلين أسماء شخصيات مسيحية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية مصرية قولها إن "هذه العناصر من الخطرين والمطلوبين أمنيا للقاهرة، وتم إرسال صورهم ومعلومات كاملة عنهم لأكثر من دولة عربية بجانب الكويت".

ووفقا لهذه المصادر الأمنية، فإن "تنسيقا يجري حاليا لضبط العناصر قبل تنفيذ أي مخطط إرهابي"، مشيرة إلى أن جهات أمنية تحقق حاليا مع خلية تابعة لجماعة الإخوان، تبين منها أن أفرادها زوروا جوازات السفر التي دخل بها زملاؤهم إلى الكويت ودول خليجية أخرى بأسماء مسيحية، وذلك هروباً من الملاحقات الأمنية داخل مصر".

وأكد مصدر أن "جهة أمنية سيادية، ألقت القبض على أحد الأشخاص ينتمي إلى جماعة الإخوان يحمل بطاقة هوية رسمية تثبت أنه (مسيحي)، لكن المفاجأة أنه وبعد التدقيق عليه من خلال البصمة التعريفية، تبين أنه مسلم ومطلوب في قضايا عنف في احدى المحافظات، وكان يشترك في مظاهرات الإخوان، وبالبحث والتحري الأمني تبين قيامه بتزوير أوراق رسمية".


وتابع المصدر: "بعد تحقيقات مطولة مع المتهم اعترف بتفاصيل التزوير، وأدلى بمعلومات خطيرة عن سفر عناصر إرهابية إلى الكويت"، موضحا أن "الاعترافات كشفت أن الخلية الإرهابية، خططت لإنشاء مجموعات عمل في الكويت ودول خليجية أخرى، تعمل تحت مظلة جماعات الإخوان، وبعضهم تمكن من الانضمام إلى جمعيات خيرية، وهناك مكاتب استشارية هندسية ومكاتب محاسبة تابعة لهم في الكويت والإمارات والبحرين".


وأشارت المصادر إلى أن بعض هذه العناصر "خططوا لأن تكون أعمالهم ستارا لجمع معلومات اقتصادية وسياسية لدراسة متطلبات الأسواق العربية اقتصاديا، ودراسة المؤشرات لعدد من الدول العربية وذلك لأهداف مشبوهة".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

أيدلوجيات تفسير العالم

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» يذبح زوجته أمام أولادها لشكه في سلوكها بالخليفة
» تصريحات غريبة لرئيس البرازيل عن حرائق الأمازون
» 8 مراحل يمر بها الرجل قبل أن "يقتل" شريكة حياته
» صور مثيرة لرانيا يوسف.. "يا تري الدور ايه؟"
» بيراميدز يتطلع لعبور «الحدود» وبلوغ نصف نهائى كأس مصر
» "مش عايز يدفع".. سايس يقتل صاحب "موتوسيكل"
» "الأرصاد" تزف بشري سارة للمواطنين
» رانيا المشاط:"كلكم وزراء سياحة "
» الارصاد: طقس الجمعة معتدل
» توفيق عكاشة: "لن أعود لهذا الأمر مرة أخرى"
» داعية إسلامي: الصدقة لا تجوز على هؤلاء

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:01 م

  • فجر

    04:08

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح