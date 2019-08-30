ظهور غريب و مفاجئ لـ" رامي رضوان " على الهواء

30 أغسطس 2019 - 10:31 ص





تناول الإعلامي رامي رضوان، مشروب عصير الليمون على الهواء مباشرة فى مقدمة حلقة برنامجه اليوم، ويأتي هذا فى ذكرى اليوم العالمي لعصير الليمون.



وأضاف "رضوان"، خلال تقديمه برنامج "مساء دي أم س"، المُذاع عبر فضائية "دي أم سي"، : "يارب ميعملش شنب".



وتابع الإعلامي ،أن تاريخ اليوم يعود إلى تاريخ 1400، مؤكدًا أن الليمون آنذاك يوحي لحامله أنه من أصحاب الجاه وأعلى القوم.



شاهد الفيديو..



https://www.youtube.com/watch?v=8jg8uHgnGTE

