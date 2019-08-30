» طفل عربى بـ 4 عيون وفمين بسوريا

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طفل

ولادة

عيان

شهدت محافظة حلب حالة طبية نادرة، بعدما ولد طفل سورى لديه أربع عيون وفمان اثنان.

وذكرت وسائل إعلامية، أن الطفل المصاب بحالة تشوه نادرة ولد فى مستشفى أبو قلقل بحلب.

وقال الطبيب المشرف، إن احتمال حدوث مثل هذه الحالة واحد من كل مليون حالة ولادة، مضيفاً أن جسد الطفل سليم، لكن في عظام الجمجمة والرأس تبرز أربع عيون وفمان، والرأس شبه كروي.

وتابع الطبيب رغم أن الطفل ما زال على قيد الحياة، إلا أنه لا يرضع ولا يتقبل الشرب أيضاً وذلك طبيعي لهذه الحالة، وهي ميؤوس منها ولا يوجد علاج لها.


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