طلب مصري عاجل لإثيوبيا بشأن سد النهضة

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أحمد سالم - وكالات

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مصر

سد النهضة

إثيوبيا

قال مسؤول إثيوبي، إن مصر تقدمت بطلب رسمي لإثيوبيا بشأن ملء سد النهضة على مدار 7 سنوات، موضحًا أنه سيتم الاجتماع الشهر المقبل لمناقشة هذه القضية.

ونشرت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية تصريحات لوزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيلشي بكلي قال فيها إن إثيوبيا والسودان ومصر، سيجتمعون الشهر المقبل لمناقشة المسائل المتعلقة بمفاوضات سد النهضة.

وقال بكلي: "إن عملية ملء خزان سد النهضة وغيرها من القضايا ذات الصلة، ستكون من بين الموضوعات الرئيسية التي ستتم مناقشتها".

وأوضح الوزير الإثيوبي، أن نظيره المصري محمد عبد العاطي، قدم مؤخرًا دراسة أجرتها القاهرة بشأن عملية ملء السد.

وأضاف: "الدراسة تطالب بملء خزان سد النهضة على مدار 7 سنوات، وغيرها من القضايا التشغيلية للسد عندما يبدأ في توليد الطاقة... إثيوبيا بدورها كتبت خطابا إلى مصر، ردت فيه على تلك الدراسة".

وتحدث بكلي عن الوضع الحالي لسد النهضة، مشيرا إلى أن توربينات السد ستبدأ رسميا في توليد الطاقة بعد سنة و3 أشهر، فيما سيتم الإعلان عن الانتهاء رسميا من بناء السد في عام 2023.

وتخشى مصر أن يقلص المشروع من المياه التي تصل إليها من هضبة الحبشة عبر السودان، بينما تقول إثيوبيا، التي تريد أن تصبح أكبر مصدر للكهرباء في إفريقيا، إن المشروع لن يكون له هذا الأثر.

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