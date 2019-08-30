نادي تركي يتوصل لاتفاق مع آرسنال لضم «النني»

30 أغسطس 2019 - 04:36 م

توصل بشكتاش التركي إلى اتفاق نهائي مع أرسنال الإنجليزي بشأن صفقة انتقال محمد النني، لاعب الجانرز للنادي التركي، حسبما أكد علي نعيبي، المدير الرياضي بالنادي.

وقال نعيبي في تصريحات لقناة تي آر تي التركية والتي نقلها موقع :"لقد توصلنا لاتفاق مع أرسنال لضم النني".

وأكمل المدير الرياضي لبشكتاش :"إذا نجح اللاعب في تخطي الفحوصات الطبية بنجاح، سوف نضيفه إلى قائمة الفريق حتى نهاية الموسم".

وكانت عدة تقارير صحفية قد أشارت صباح اليوم الجمعة إلى أن محمد النني سينتقل إلى نادي بشكتاش في صفقة مجانية، مُشيرةً إلى أن بشكتاش سيكتفي بتحمل الراتب السنوي لمحمد النني هذا الموسم والمُقدر بـ 2.4 مليون يورو.

وكان النني قد انتقل لصفوف أرسنال قادمًا من بازل السويسري في يناير 2016، قبل أن يجدد تعاقده مع الجانرز بعقد طويل الأمد، حيث يتبقى في عقده 3 مواسم حتى الآن.

يُذكر أن محمد النني كان قد شارك في 89 مباراة مع نادي أرسنال بجميع المسابقات المختلفة أحرز خلالهم هدفين وصنع 8 آخرين.