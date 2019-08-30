بالتفاصيل.. لقاء «السيسي» برئيس كبرى الشركات اليابانية

30 أغسطس 2019 - 04:38 م

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الجمعة، بمقر إقامته في يوكوهاما بـ«ماسومي كاكينوكي»، رئيس مجلس إدارة شركة ماروبيني، وهي واحدة من كبرى الشركات اليابانية متعددة الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية.



وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أشار، في مستهل اللقاء، إلى أهمية الشراكة «المصرية- اليابانية»، معرباً عن الحرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجانب الياباني، في ضوء امتلاك مصر الإمكانيات، لأن تمثل محوراً هاماً لكافة الصناعات اليابانية المشهود لها بالكفاءة، وأن تكون نقطة انطلاق إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، بالاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بينها وبين مصر.



من جانبه، استعرض رئيس مجلس إدارة الشركة اليابانية، خلال اللقاء، المشروعات التي تعكف الشركة على دراسة تنفيذها في مصر، خاصة في مجال الطاقة المتجددة والمنسوجات والصلب، مؤكداً اهتمام شركته بالتعرف عن قرب على مختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وثقته في المستقبل الواعد للاستثمار بها.



وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس رحب بتوسع الشركة في أنشطتها بمصر، مؤكداً الفرص الواعدة التي تتوافر فيها والتي يمكن للشركة مضاعفة استثماراتها من خلالها، لاسيما في إطار المنطقة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس وما تضمه من موانئ ومناطق صناعية ومراكز لوجستية.



كما أكد الرئيس أن نهج مصر القائم للتعاون مع الشركاء والمستثمرين يقوم على أساس تذليل العقبات أمام الاستثمار واتخاذ جميع الخطوات التي من شأنها تنمية الاستثمارات المباشرة.

