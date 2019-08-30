  • الجمعة 30 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر06:46 م
بحث متقدم
عبيد

داعية كويتي يبحث عن «عبد».. لهذا السبب

صلاح

محكمة بريطانية تنتقم لـ«صلاح» من هذا الرجل

الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية

«برهامي» يكشف تفاصيل مبادرة لـ «إنقاذ الإخوان»

تركي ال شيخ

هدية تركي آل الشيخ للمستثمرين في هذا المجال

السيسي ووزير الدفاع

وزير الدفاع للسيسى: «نقتدى بالنبي»

أرشيفية

عفو رئاسى عن 667 سجينًا

عمرو ذكي

آخر تطوارت حالة «عمرو زكي» بعد حادث الساحل

أرشيفية

طلب مصري عاجل لإثيوبيا بشأن سد النهضة

السيسي ورئيس كبرى الشركات اليابانية

بالتفاصيل.. لقاء «السيسي» برئيس كبرى الشركات اليابانية

المظاهرات في باكستان

مظاهرات عارمة في باكستان تضامنًا مع «كشمير»

البيئة:

إجراءات رادعة ضد المخالفين لمنع حرق قش الأرز

الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

بومبيو: أمريكا ستمنع الناقلة الإيرانية من تسليم النفط لسوريا

#

الكويت.. إجراءات صارمة ضد مغردين جدد

#

عقوبات جديدة يفرضها الاتحاد الأوربي ضد تركيا

#

«العدل الدولية» ترفض طلبًا للإمارات بشأن قطر

قش الأرز

وزيرة البيئة

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا -اليوم الجمعة- مع مسئولي منظومة مواجهة نوبات التلوث الحادة بوزارة البيئة والفروع الإقليمية، وذلك فى إطار سلسلة الإجتماعات التى تعقدها الوزيرة استعدادًا لبداية موسم جمع قش الأرز.
وأكدت وزيرة البيئة على أهمية التعاون بين الوزارات والجهات المعنية للاستعداد لهذا الموسم، وتم ربط غرفة عمليات وزارة البيئة مع وزارتى الزراعة والتنمية المحلية، وجهزت سيارات لعمليات التدخل السريع لضمان سرعة التعامل مع الأزمات.

وأضافت الوزيرة أن العمل فى منظومة مكافحة نوبات التلوث الحادة (السحابة السوداء) يتم وفق آليات وضوابط محددة تضمن توزيع الأدوار والمسؤوليات بشكل واضح، والتى أصدرها دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

وطالبت بضرورة تكثيف الجهود هذا العام للسيطرة على عمليات الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية.

وكذلك تكثيف الحملات التوعوية لرفع الوعى لدى المواطنين بأهمية التخلص الآمن من المخلفات الزراعية والصلبة، وكيفية تعظيم الاستفادة الاقتصادية منها.

وشددت الوزيرة خلال الاجتماع على تفعيل دور الرقابة البيئية على المنشآت الصناعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشركات الصناعية التى لا تتخذ خطوات جادة نحو الإصحاح البيئي، لضمان إحكام السيطرة على مصادر تلوث الهواء.

واستعرضت الوزيرة ما تم تنفيذه من إجراءات خلال الفترة الماضية استعدادا لمواجهة السحابة السوداء من حملات لفحص العوادم.

وشددت الوزيرة على أهمية زيادة هذه الحملات خلال الفترة القادمة لتحقيق المستهدف فى خطة مواجهة الظاهرة.

وناقشت ما تم من ندوات توعوية فى هذا الشأن وكذلك مواقع تجميع قش الأرز وعمل المحاور، والمرور على مقالب المخلفات، والتفتيش على المنشآت الصناعية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

بين الجاحظ و الشكلانية الروسية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (5)

د. شريف الدخميسي

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» مدرب أستون فيلا يكشف أمرًا بشأن «تريزيجيه»
» مظاهرات عارمة في باكستان تضامنًا مع «كشمير»
» نتائج قرعة الدوري الأوروبي
» استمرار التظاهرات بالجزائر للإطاحة برموز الفساد
» مونديال الأندية.. الزمالك يهزم نيويورك سيتي 38-24
» تركيا تحذر من كارثة إنسانية في سوريا
» جوجل توقف إحدي خدماتها المهمة
» وزير الأوقاف: مينفعش ندخل أي دولة من غير استئذان
» طفل عربى بـ 4 عيون وفمين بسوريا
» حقيقة تناول الصينيين للحشرات والكلاب في طعامهم
» اكسب مليون دولار في 6 أيام

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    07:56 م

  • فجر

    04:08

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح