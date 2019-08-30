  • الجمعة 30 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر06:46 م
بحث متقدم
عبيد

داعية كويتي يبحث عن «عبد».. لهذا السبب

صلاح

محكمة بريطانية تنتقم لـ«صلاح» من هذا الرجل

الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية

«برهامي» يكشف تفاصيل مبادرة لـ «إنقاذ الإخوان»

تركي ال شيخ

هدية تركي آل الشيخ للمستثمرين في هذا المجال

السيسي ووزير الدفاع

وزير الدفاع للسيسى: «نقتدى بالنبي»

أرشيفية

عفو رئاسى عن 667 سجينًا

عمرو ذكي

آخر تطوارت حالة «عمرو زكي» بعد حادث الساحل

أرشيفية

طلب مصري عاجل لإثيوبيا بشأن سد النهضة

السيسي ورئيس كبرى الشركات اليابانية

بالتفاصيل.. لقاء «السيسي» برئيس كبرى الشركات اليابانية

المظاهرات في باكستان

مظاهرات عارمة في باكستان تضامنًا مع «كشمير»

آخر تطوارت حالة «عمرو زكي» بعد حادث الساحل

الرياضة

عمرو ذكي
عمرو ذكي

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

أول صور لـ عمرو زكى بعد نقله للمستشفى

#

الحالة الصحية لـ «عمرو زكى» بعد حادث الساحل

#

بعد مرضه.. آخر تطورات الحالة الصحية لأمير الكويت

#

أغرب ما قاله "أديب" عن مباراة الأهلي والزمالك.. لن تصدق

المنتخب

المصريون

عمرو ذكي

قال الدكتور محمد ظريف، مدير مستشفى العلمين، إن اللاعب عمرو زكي خرج من المستشفى، بعد تلقيه الإسعافات اللازمة على إثر الحادث الذي تعرض له صباح الجمعة.

وأضاف "ظريف"، أن "عمرو زكي أصيب بكدمات وسحجات وجروح قطعية بفروة الرأس، وتم التعامل ووقف النزيف وخرج من المستشفى".

وأضاف مدير مستشفى العلمين أنه تبين من الفحص إصابة زكي بجرح في فروة الرأس بطول 10 سم، بالإضافة إلى جرح قطعي في الوجه.

وأتم قائلا: "جرى إسعاف عمرو زكي واستقرت حالته الصحية، وغادر اللاعب المستشفى خلال الساعات الماضية بعد تقديم الرعاية الطبية اللازمة".

وكان لاعب المنتخب والزمالك السابق، تعرض لحادث سيارة مروع صباح اليوم الجمعة على طريق الساحل الشمالي.

وتسبب الحادث في تهشم السيارة وتعرض زكي لجروح بالغة، ما استدعى نقله إلى مستشفى العلمين لتلقي الإسعافات اللازمة.

يذكر أن صاحب الـ36 عامًا اعتزل كرة القدم عام 2015، وتُوج مع منتخب مصر ببطولتي كأس الأمم الأفريقية 2006 و2008.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

بين الجاحظ و الشكلانية الروسية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (5)

د. شريف الدخميسي

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» مدرب أستون فيلا يكشف أمرًا بشأن «تريزيجيه»
» مظاهرات عارمة في باكستان تضامنًا مع «كشمير»
» نتائج قرعة الدوري الأوروبي
» استمرار التظاهرات بالجزائر للإطاحة برموز الفساد
» مونديال الأندية.. الزمالك يهزم نيويورك سيتي 38-24
» تركيا تحذر من كارثة إنسانية في سوريا
» جوجل توقف إحدي خدماتها المهمة
» وزير الأوقاف: مينفعش ندخل أي دولة من غير استئذان
» طفل عربى بـ 4 عيون وفمين بسوريا
» حقيقة تناول الصينيين للحشرات والكلاب في طعامهم
» اكسب مليون دولار في 6 أيام

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    07:56 م

  • فجر

    04:08

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح