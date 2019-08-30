وزير الدفاع للسيسى: «نقتدى بالنبي»

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القوات المسلحة

السيسي

رأٍس السنة الهجرية

بعث الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة، وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى، ببرقيـة تهنئـة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك بمناسبـة حلول العام الهجري الجديد 1441 ه.

حيث جاء في نص التهنئة:

"السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة، يسعدنى أن أبعث إلى سيادتكم بأصدق آيات التهانى بحلول العام الهجري الجديد داعياً الله سبحانه وتعالى أن يكون عام خير ونماء وتنمية وبناء على الوطن المفدى في ظل قيادتكم لمسيرة الوطن نحو غدً مشرق آمن مستقر بمشيئة الله".

"إن رجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة العطرة للهجرة النبوية المشرفة يؤكدون اقتداءهم بصاحبها نبي الأمة، محمد صلوات الله عليه وسلامه في الصدق والإخلاص والتفاني فيما يحملونه من مهام ومسئوليات وطنية حماية لمصر وشعبها وصوناً لتاريخها وأمجادها وإعلاءً لعزتها وكرامتها لتظل بين الأمم وطناً يشع بنور الإيمان والعمل والسلام والتقدم.. حفظكم الله وأعز مصر وشعبها وقواتها المسلحة.. وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيد رئيس الجمهورية بهذه المناسبة.

وبعث الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقيات تهنئة لكل من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة مفتى الجمهورية.

فيما أصدر توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة بسيناء وكذا المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بمناسبة الاحتفال بحلول العام الهجري الجديد.

في حين بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة برقيات تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة مفتى الجمهورية، موجهًا تهنئته للقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة بسيناء، وكذا المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بنفس المناسبة.


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