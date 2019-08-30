  • الجمعة 30 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر06:45 م
بحث متقدم
عبيد

داعية كويتي يبحث عن «عبد».. لهذا السبب

صلاح

محكمة بريطانية تنتقم لـ«صلاح» من هذا الرجل

الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية

«برهامي» يكشف تفاصيل مبادرة لـ «إنقاذ الإخوان»

تركي ال شيخ

هدية تركي آل الشيخ للمستثمرين في هذا المجال

السيسي ووزير الدفاع

وزير الدفاع للسيسى: «نقتدى بالنبي»

أرشيفية

عفو رئاسى عن 667 سجينًا

عمرو ذكي

آخر تطوارت حالة «عمرو زكي» بعد حادث الساحل

أرشيفية

طلب مصري عاجل لإثيوبيا بشأن سد النهضة

السيسي ورئيس كبرى الشركات اليابانية

بالتفاصيل.. لقاء «السيسي» برئيس كبرى الشركات اليابانية

المظاهرات في باكستان

مظاهرات عارمة في باكستان تضامنًا مع «كشمير»

"صحة البرلمان" تطلب خطة استغلال وتطوير المستشفيات التكاملية

الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

ماذا قال البرلمان التونسي عن "الشغور الرئاسي"؟

#

بالفيديو.. تفاصيل تنشر لأول مرة عن "خطة الأمل"

#

51 نسبة المشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي

#

أديب: يكشف سر خطير عن التعديلات الدستورية

البرلمان

لجنة الشؤون الصحية

طالب الدكتور سامى المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وزارة الصحة بتقديم خطة تفصيلية للجنة، بشأن الإجراءات التى تم اتخاذها بخصوص المستشفيات التكاملية المتوقفة التى لم يتم تشغيلها.
وأشار "المشد"، إلى ضرورة أن تكون هناك خطة لاستغلال المستشفيات التكاملية وتشغيلها بما يساعد على توفير الخدمة الصحية فى كل المحافظات والمدن والقرى، موضحا أن هناك من يرى أن تحول المستشفيات التكاملية على مستشفيات عامة، خاصة أن هناك بعض المناطق لا يوجد فيها مستشفيات، أو فيها مستشفى عام وتحتاج أخرى لسد حاجة المواطنين واستيعاب الكثافة السكانية.

وأوضح أمين سر لجنة الشئون الصحية أن تطوير المستشفيات التكاملية يكون من خلال توفير تمويل دائم، مطالبا بزيادة موازنة الوزارة لتتمكن من تطويرها وتشغيلها.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

بين الجاحظ و الشكلانية الروسية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (5)

د. شريف الدخميسي

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» مدرب أستون فيلا يكشف أمرًا بشأن «تريزيجيه»
» مظاهرات عارمة في باكستان تضامنًا مع «كشمير»
» نتائج قرعة الدوري الأوروبي
» استمرار التظاهرات بالجزائر للإطاحة برموز الفساد
» مونديال الأندية.. الزمالك يهزم نيويورك سيتي 38-24
» تركيا تحذر من كارثة إنسانية في سوريا
» جوجل توقف إحدي خدماتها المهمة
» وزير الأوقاف: مينفعش ندخل أي دولة من غير استئذان
» طفل عربى بـ 4 عيون وفمين بسوريا
» حقيقة تناول الصينيين للحشرات والكلاب في طعامهم
» اكسب مليون دولار في 6 أيام

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    07:56 م

  • فجر

    04:08

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح