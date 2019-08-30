» مدرب أستون فيلا يكشف أمرًا بشأن «تريزيجيه»

30 أغسطس 2019 - 06:03 م

أكد دين سميث، المدير الفني لفريق أستون فيلا الإنجليزى، أن أحمد المحمدى قائد المنتخب الوطني، لعب دورًا كبيرًا في تأقلم محمود حسن «تريزيجيه» مع الفريق.

وقال «سميث»، فى تصريحات للصفحة الرسمية لنادي أستون فيلا، "أستطيع أن أرى من العلاقة بينهما أن تريزيجيه يحترم المحمدي كثيرًا، المحمدى ساعده على التأقلم والاندماج مع أجواء الفريق، هناك اختلاف كبير بين الأجواء فى إنجلترا وتركيا".

وأضاف المدير الفنى لنادى أستون فيلا، "أعتقد أن مستوى تريزيجيه سيتطور للأفضل بتوالى مشاركاته في المباريات".

وكان أستون فيلا تعاقد مع محمود تريزيجيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادماً من قاسم باشا التركي، في صفقة كلفت خزينة النادي نحو 9 ملايين جنيه إسترلينى.

ويخوض الثنائى المصرى محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي اختباراً صعباً مع أستون فيلا الذي يحل ضيفاً على كريستال بالاس فى الرابعة عصر غد السبت بملعب "سيلهرست بارك"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويحتل أستون فيلا الملقب بـ"الفيلانز"، المركز الـ 16 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 3 نقاط، بينما يحتل كريستال بالاس المركز العاشر برصيد 4 نقاط.