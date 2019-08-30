هدية تركي آل الشيخ للمستثمرين في هذا المجال

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وجه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، نصيحة للمهتمين بالاستثمار ورواد الأعمال إلى  الاستثمار في مجالات الترفيه المختلفة، واصفاً إياه بأنه عقار وأسهم هذا الوقت.

وقال "آل الشيخ" على حسابه عبر "تويتر" : "يا ناس نصيحة محب… الترفية هو عقار وأسهم الوقت هذا… قطاع ذهبي وطلب عالي وقوة شرائية وشغل للعاطل… لا تستحقر أي فكرة… بابنا مفتوح للجاد والمبتكر والمبدع….قطاع نااااار.

كما تعهد "آل الشيخ" بمساعدة الجادين وتسهيل كل الأوراق والإجراءات مع تقديم دراسة لأفكار مشروعاتهم".


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