بطولة العالم للناشئين.. منتخب الطائرة يحصد المركز الرابع

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المصريون

الكرة الطائرة

بطولة العالم

حصد المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة تحت 19 عاما، المركز الرابع في بطولة العالم المقامة في تونس خلال الفترة من 21 وحتى 30 أغسطس الجاري.

وحصل منتخبنا الوطني على المركز الرابع عقب خسارته من نظيره الأرجنتيني بنتيجة 3 - 1.

وجاءت نتائج الأشواط كالآتي "25 - 19، 25 - 19، 23 - 25، 25 - 17".

وثأر منتخب "التانجو" من هزيمته أمام المنتخب الوطني بنتيجة 3 - 1، في ثالث لقاءات المنتخبين في المجموعة الثالثة من البطولة المونديالية.

كان منتخبنا الوطني خسر أمام نظيره الإيطالي بنتيجة 3 - 0، وهي نفس النتيجة التي خسر بها المنتخب الأرجنتيني أمام نظيره الروسي.


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