لأول مرة عربيًا.. مصرية تفوز بجائزة «ستار لايت للسينما»

رشحت مؤسسة الصحفيات الإيطاليات النجمة التونسية هند صبرى لتفوز بجائزة starlight cinema award لهذا العام.

وتتسلم هند الجائزة يوم 3 مسبتمبر المقبل، فى تمام السادسة مساء بسبب موهبتها الكبيرة ومسيرتها الفنية الرائعة لتصبح هند أول فنانة عربية تحصل على هذه الجائزة التى بدأت عام 2014.

الجائزة فاز بها من قبل عدد كبير من النجوم العالميين أهمهم النجم العالمى ال باتشينو، وفاز بها أيضا كل من لينا فيرتمولر، وماتيو غارونى، ودوناتيلا فينوشاريو، وإيزابيلا فيرارى، وعدد من النجوم العالميين.

يشار إلى أن هند صبرى تشارك حاليا ضمن فعاليات مهرجان فينسيا السينمائى الدولى فى دورته الـ76 كعضو لجنة تحكيم مسابقة العمل الأول التى تم استحداثها مؤخرا.