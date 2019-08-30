قمة الناشئين.. الزمالك يهزم الأهلى بهدف «هيكل»

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المصريون

الزمالك

الاهلى

فاز فريق الزمالك على غريمه الأهلى، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقان اليوم الجمعة، على ملعب قلعة ميت عقبة، فى إطار منافسات الجولة الثانية لدورى الجمهورية فى نسخته الجديدة.

سجل أحمد هيكل هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة 90 من عمر اللقاء، والتي شهدت تعرض لاعب من الأهلى والزمالك للطرد خلال المباراة حيث قام الحكم بطرد أحمد نبيل "كوكا" من الفريق الأحمر وطرد أيضاً محمد طارق من الفريق الأبيض.

وكان النادى الأهلي قد فاز في لقاء الجولة الأولى بهدف نظيف على فريق سموحة، فيما خسر الزمالك أمام إف سي مصر بنفس النتيجة وانطلقت مسابقة دوري الجمهورية، يوم 23 أغسطس الجاري، والتى تقام بمشاركة 17 فريقاً بعد انسحاب نادي أسوان من المسابقة التى توج الأهلى بنسختها الماضية.


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