وصول أول طائرة كويتية لإغاثة متضرري السيول بالسودان

وصلت مطار العاصمة الخرطوم، الجمعة، أول طائرة كويتية تحمل 40 طنًا من المواد الإغاثية، للمتضررين من السيول والأمطار في السودان.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، عن رئيس الهلال الأحمر الكويتي، هلال السائر، قوله إن "الطائرة هي الأولى من جسر جوي، حسب توجيهات (أمير الكويت) صباح الأحمد الصباح، في تسيير دعم لمتضرري السيول والأمطار والفيضانات في السودان".

وأوضح أن الطائرة تحمل 40 طنا من مواد غذائية وصحية وإيوائية.

من جانبه، قال نائب مفوض العون الإنساني بالسودان، أحمد فضل الله سراج، إن الطائرة تعتبر الأولى من ضمن جسر جوي يشمل 8 طائرات.

وأضاف سراج، في تصريحات نقلتها الوكالة نفسها، أن "الطائرة تحمل مساعدة إنسانية تشمل 5 آلاف بطانية و200 ألف كرتونة مواد غذائية، و100 طقم معدات نظافة شخصية".

وأشار إلى أنه تم تخصيص المساعدات للولايات المتأثرة حسب الأولوية، أي النيل الأبيض (جنوب)، سنار (جنوب شرق)، الخرطوم (وسط) نهر النيل (شمال) والجزيرة (وسط).

والخميس، حذرت الأمم المتحدة من خطورة تفشي الأمراض المنقولة عن طريق المياه، عقب الأمطار والفيضانات التي تجتاح السودان منذ مطلع أغسطس الجاري.

والإثنين، أعلنت الأمم المتحدة مصرع 59 وتضرر نحو 245 ألفا و700 شخص جراء السيول والفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة بالسودان.

وقالت إن "الفيضانات دمرت 32 ألفا و851 منزلا، وأتلفت (جزئيا) 16 ألفا و284 منزلا".

في حين أعلنت وزارة الصحة السودانية ارتفاع ضحايا السيول والأمطار التي اجتاحت البلاد، منذ مطلع أغسطس الجاري، إلى 62 وإصابة 98 آخرين، وتأثرت 17 ولاية بالأمطار والسيول من أصل 18 ولاية.

ومنذ مطلع أغسطس الجاري، تشهد معظم الولايات السودانية أمطارًا وسيولا غزيرة، أدّت إلى انهيار منازل، كما أدّت إلى قطع الطريق الرئيس الرابط بين الخرطوم ومدينة الأبيض.

ومن المتوقع أن يستمر موسم الأمطار حتى أكتوبر المقبل، مع هطول أمطار أعلى من المتوسط في التوقعات، فيما لا يزال احتمال حدوث فيضانات مفاجئة مرتفعا.