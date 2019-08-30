أول صورة لـ«عمرو زكي» داخل المستشفى

30 أغسطس 2019 - 06:55 م

حصل موقع «المصريون» على أول صورة للنجم عمرو زكي مهاجم الفريق الكروي الأسبق بنادي الزمالك والمنتخب الوطني، داخل المستشفى بعد تعرضه لحادث سير مروع بالساحل الشمالي.



من جانبه كشف صابر زكي شقيق النجم عمرو زكي مهاجم الزمالك والمنتخب الوطني، تشخيص حالة اللاعب بعد وصوله لأحد المستشفيات بالتجمع الخامس قادما من مستشفى العلمين بعد تعرضه لحادث سيارة مروع بالساحل الشمالي.

وقال صابر في تصريحات صحفية: «عمرو زكي مصاب بتجمع دموي في بطنه، وكسر في 3 ضلوع وكسر في الحوض وقطع في الرأس وقطع في القدم وكدمات في العين وكدمات في أنحاء متفرقة من جسده».

ويجري اللاعب حاليا كل الفحوصات اللازمة للاطمئنان على سلامته وتحديد العلاج المناسب للكدمات القوية التي تعرض لها في أماكن مختلفة من جسده.

وتعرض عمرو زكي لاعب الفريق الكروي الأول السابق بنادي الزمالك ومنتخب مصر لحادث سيارة مروع بالساحل الشمالي صباح اليوم الجمعة، وكان يقود البلدوزر السيارة ومعه أحد أصدقائه، حتى انقلبت واصطدمت بنخلة على الطريق، ليتم نقل اللاعب وصديقه إلى مستشفى العلمين لتلقي الإسعافات.