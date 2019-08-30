بعد حادث «عمرو زكي».. إعلامي يطالب بالكشف على المخدرات

30 أغسطس 2019 - 07:19 م

انتقد الإعلامي أحمد الشاعر، عدم جاهزية مستشفى العلمين لاستقبال المرضى في مثل هذا التوقيت من العام، مطالبًا بضرورة إجراء الكشف عن المخدرات والخمور أثناء القيادة، وذلك بعد الحادث المروع الذي تعرض له نجم الزمالك ومنتخب مصر عمرو زكي اليوم الجمعة، والذي تسبب في تهشم سيارته وإصابته ببعض الجروح والكدمات.

ونشر "الشاعر" صورًا من الحادث الذي تعرض له “عمرو زكي” عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”: “الف مليون سلامه عليك و تقوم بالسلامة، تم نقل عمرو زكي الي مستشفى في القاهرة لعدم جاهزية مستشفي العالمين، وهل يعقل أن المستشفيات في العالمين غير مجهزه في مثل هذا التوقيت من العام ؟”

وأضاف: "هو ليه كل سنة ناس عزيزة علينا بتفارقنا بسبب هذا الطريق، مصر دلوقتي أصبحت وجهه عالمية و السياح بالاخص العالمين هتكون شغاله طول السنه، اتمني يكون فيه حل علي كافه المستويات – الطرق .. الكشف علي المخدرات و الخمور أثناء القياده .. المستشفيات".

وكان اللاعب الدولي السابق تعرض لحادث سيارة مروع وتسببت الحادثة في تهشم السيارة وتعرض عمرو زكي لجروح بالغة مما اضطر نقله إلى مستشفى العلمين لتلقي الإسعافات اللازمة.