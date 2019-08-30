انخفاض حاد في أسعار الذهب اليوم

30 أغسطس 2019 - 07:25 م

شهدت أسعار الذهب، تراجعًا كبيرًا، بقيمة 6 جنيهات، خلال التعاملات المسائية، اليوم الجمعة، الموافق 30 أغسطس 2019، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 603 جنيهات.





وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 704 جنيهات للجرام، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 804 جنيهات.





كما بلغ سعر الجنيه الذهب 5632 جنيهًا، فيما بلغت الأوقية 1525 دولارا.



