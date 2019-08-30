«الإفتاء»: غدًا أول أيام رأس السنة الهجرية

أعلنت دار الإفتاء، منذ قليل، أن غدًا السبت 31 أغسطس 2019م هو أول أيام السنة الهجرية الجديدة 1441هـ.

واستطلعت دار الإفتاء المصرية، هلال شهر المحرم لعام 1441 هجرية، بعد غروب شمس اليوم الجمعة (6.22 مساءً)، من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

واستطلعت دار الإفتاء المصرية، هلال شهر المحرم لعام 1441 هجرية، بعد غروب شمس اليوم الجمعة (6.22 مساءً)، من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.