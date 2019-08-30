  • الجمعة 30 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر09:47 م
بحث متقدم
فيلر

مدرب سويسري يقترب من قيادة الأهلي

الملك سلمان

أوامر ملكية.. وتغيرات واسعة في الديوان الملكي السعودي

ايهاب جلال

إيهاب جلال: لا أعرف شيئاً عن ترشيحي لتدريب المنتخب

اليمنيين يتظاهرون لطرد الإمارات من التحالف العربي

شاهد.. اليمنيون يتظاهرون ويحرقون علم الإمارات

أرشيفية

«الإفتاء»: غدًا أول أيام رأس السنة الهجرية

الذهب

انخفاض حاد في أسعار الذهب اليوم

الدكتورة نوال السعداوي

نقل "نوال السعدواي" للمستشفى.. والصحة تصدر قرارًا عاجلًا

صلاح

محكمة بريطانية تنتقم لـ«صلاح» من هذا الرجل

أرشيفية

طلب مصري عاجل لإثيوبيا بشأن سد النهضة

حبس "عمرو زكي" عامين

أول صورة لـ«عمرو زكي» داخل المستشفى

حبس 3 متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية 15 يومًا

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

حبس 5 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يومًا احتياطيًا

#

تجديد حبس 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة منشورات 15 يومًا

#

تجديد حبس متهم بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يوما على ذمة التحقيق

#

تجديد حبس جزار قتل شقيقته لشكه فى سلوكها بالحوامدية

النيابة العامة

التحقيقات

3 متهمين

أمرت النيابة العامة، بحبس، 3 متهمين، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معهم بمعرفتها، فى اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

ووجهت النيابة للمتهمين فايز زيدان، وطاهر عبد التواب، وعصام سليمان، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

بين الجاحظ و الشكلانية الروسية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (5)

د. شريف الدخميسي

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» شيخ الأزهر يعزي زوجة الطالب الإندونيسي
» الترجي التونسي يخطف تعادلًا قاتلًا من "النجمة اللبناني"
» كأس مصر.. بث مباشر لمباراة بيراميدز وحرس الحدود
» حريق هائل بمصنع تويوتا في اليابان
» «ضيوف»: لهذا السبب «صلاح» يتفوق على «ماني»
» بالأسماء.. تسمم 16 شخصًا في حفل زفاف بالشرقية
» برشلونة يحسم موقف «ميسي» من مباراة أوساسونا
» هدية تركي آل الشيخ للمستثمرين في هذا المجال
» «داعش» يعلن مسئوليته عن تفجير عدن الانتحاري
» عفو رئاسى عن 667 سجينًا
» البورصة تربح 55.1 مليار جنيه

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:08 ص

  • فجر

    04:08

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح