» شيخ الأزهر يعزي زوجة الطالب الإندونيسي

30 أغسطس 2019 - 08:40 م

أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالًا هاتفيًا أعرب فيه عن خالص عزاءه وصادق مواساته لزوجة الطالب الإندونيسي "محمد زمروني"، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية أصول الدين قسم التفسير، الذي تُوفي أمس الخميس، بمستشفى الحسين الجامعي، وأقيمت صلاة الجنازة عليه اليوم عقب صلاة الجمعة من الجامع الأزهر بحضور لفيف من قيادات الأزهر الشريف.



