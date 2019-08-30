  • الجمعة 30 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر09:46 م
بحث متقدم
فيلر

مدرب سويسري يقترب من قيادة الأهلي

الملك سلمان

أوامر ملكية.. وتغيرات واسعة في الديوان الملكي السعودي

ايهاب جلال

إيهاب جلال: لا أعرف شيئاً عن ترشيحي لتدريب المنتخب

اليمنيين يتظاهرون لطرد الإمارات من التحالف العربي

شاهد.. اليمنيون يتظاهرون ويحرقون علم الإمارات

أرشيفية

«الإفتاء»: غدًا أول أيام رأس السنة الهجرية

الذهب

انخفاض حاد في أسعار الذهب اليوم

الدكتورة نوال السعداوي

نقل "نوال السعدواي" للمستشفى.. والصحة تصدر قرارًا عاجلًا

صلاح

محكمة بريطانية تنتقم لـ«صلاح» من هذا الرجل

أرشيفية

طلب مصري عاجل لإثيوبيا بشأن سد النهضة

حبس "عمرو زكي" عامين

أول صورة لـ«عمرو زكي» داخل المستشفى

مدرب سويسري يقترب من قيادة الأهلي

الرياضة

فيلر
فيلر

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

هذا المدرب يقترب بشدة من تدريب الأهلي

#

«كارتيرون» يُرشح جوزيه مورينيو لقيادة الأهلي

#

مفاجأة.. نجم الأهلي يقترب من الانضمام للجونة

#

"معلول" يكشف سر خروج مصر من أمم أفريقيا

رسوم

الشواطئ

الساحل الشمالى

150 جنيهًا

مدينة الضبعة

اقترب السويسري ريني فيلر من تولي القيادة الفنية للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، خلفًا للمدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي الذي تمت إقالته مؤخرًا عقب الخروج من بطولة كأس مصر.

وأصبح «فيلر» ضمن حسابات إدارة النادي الأهلي، التي تواصل العمل من أجل الاتفاق مع مدير فني أجنبي جديد لقيادة الفريق في أقرب وقت.

ريني فيلر "45 عاماً" لديه تجارب ناجحة في الدوريات الأوروبية، أبرزها مع فريق أندرلخت البلجيكي الذي فاز معه بالدوري والسوبر.

وتولي فيلر تدريب أندرلخت موسم 2016-2017، لكنه رحل بعد ذلك ليقود فريق لوزان السويسري في الموسم الماضي.

وحظي فيلر بتجربة ألمانية مع فريق نورنبرج، قبل أن يعمل في عدة أندية سويسرية في بداية مسيرته التدريبية منذ عام 2007.

وتعد طريقة (4-2-3-1) هي الطريقة المفضلة للمدرب السويسري الذي يقضي عادة أكثر من موسم واحد مع كل نادي يقوم بتدريبه.

 



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

بين الجاحظ و الشكلانية الروسية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (5)

د. شريف الدخميسي

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» شيخ الأزهر يعزي زوجة الطالب الإندونيسي
» الترجي التونسي يخطف تعادلًا قاتلًا من "النجمة اللبناني"
» كأس مصر.. بث مباشر لمباراة بيراميدز وحرس الحدود
» حريق هائل بمصنع تويوتا في اليابان
» «ضيوف»: لهذا السبب «صلاح» يتفوق على «ماني»
» بالأسماء.. تسمم 16 شخصًا في حفل زفاف بالشرقية
» برشلونة يحسم موقف «ميسي» من مباراة أوساسونا
» هدية تركي آل الشيخ للمستثمرين في هذا المجال
» «داعش» يعلن مسئوليته عن تفجير عدن الانتحاري
» عفو رئاسى عن 667 سجينًا
» البورصة تربح 55.1 مليار جنيه

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:08 ص

  • فجر

    04:08

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح