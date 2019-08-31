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سيدة قنا قُتلت وهي صائمة .. و فك لغز الطفل الذي كان يرافقها

قضايا وحوادث

جثة
جثة

أحمد عادل شعبان

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نجع القطط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا من العثور على جثتي سيدة و طفل تغيبا منذ رمضان الماضي ، وذلك داخل صبة خرسانة بمنزل مهجور في نجع القطط التابع لمركز نقادة .

وبدأت الألغاز في تلك القضية بعد اكتشاف عدم وجود صلة قرابة بين الطفل والسيدة المعثور على جثتيهما بصبة خرسانة واحدة إلا أن أهالي القرية أكدوا أن السيدة القتيلة لم تكن تنجب وكانت تتبنى هذا الطفل الذي كان يرافقها في كل مكان تذهب إليه.

وأشارت المعاينة الأولية إلى وفاة السيدة خلال شهر رمضان الماضي وهو ما يؤكد أنها ماتت صائمة .

وأشار الأهلي إلى أن المجني عليها كانت معتادة على ملء المياه لتسقي للماشية الموجودة بالحوش الخاص بأحد أفراد عائلتها ، وأن الطفل ذهب إلى منزلها ليبحث عنها فلم يجدها فظل يبحث عنها حتى رآها تملأ الماء وهناك ذهب إليها ليختفيا سويا بعد ذلك حتى العثور على جثتيهما في حفرة واحدة داخل غرفة جانبية بحوش مواشي بالقرية ملك"أ.ع"، وعليهما كميات من خرسانة الصب، خلال عمليات البحث.

و أكد مصدر أمني بمديرية أمن قنا، أن السيدة التي تم العثور على جثتها بنجع القطط بمركز نقادة كانت ترتدي بعض المشغولات الذهبية تعادل كيلو بحسب أقوال بعض الشهود أثناء سماع أقوالهم، وعند استخراج جثتها لم يتم العثور على أي مشغولات ذهبية مما يرجح أن هناك جريمة قتل بغرض السرقة.

وأشار إلى أن البحث والتحري حول الواقعة لا يزال مستمر حتى الوصول لكشف اللغز والقبض على مرتكبي الواقعة.

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