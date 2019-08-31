أبو تريكة يُبكي متابعيه بتعليقه عن الراحل محمد عبد الوهاب

31 أغسطس 2019 - 06:09 ص

أحيا محمد أبو تريكة - نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق - ذكرى صديقه و رفيق دربه في الأهلي محمد عبد الوهاب.



و توافق ذكرى وفاة عبد الوهاب يوم 31 أغسطس ، حيث رحل النجم الفذ عن عالمنا عام 2006 بسبب أزمة قلبية مفاجئة.



وقال "أبو تريكة" تعليقا على ذكراه: "ليست الصداقة البقاء مع الصديق وقتًا أطول، بل هي أن تبقى على العهـد حتّى، وإن طالت المسافات أو قصرت. غفر الله لك يا صديقي محمد عبد الوهاب واسكنك فسيح جناته يارب العالمين".

