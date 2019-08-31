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فنان شهير اعتذر عن الفيلم الذي صنع نجومية محمد رمضان .. والآن يندم

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محمد رمضان
محمد رمضان

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فنانة شهيرة تحرج محمد رمضان: مبسمعش الحاجات دي

محمد رمضان

كشف فنان شهير على ندمه الشديد بسبب اعتذاره عن بطولة فيلم "الألماني" الذي صنع نجومية الفنان محمد رمضان.

وقال الفنان "رامي وحيد" في برنامج "وشوشة" الذي يقدمه الإعلامي أحمد الهواري على شاشة النهار: "قبلت فيلم الألماني وبدأنا أول يوم تصوير ثم اعتذرت عن الدور .. أصدقائي لاموني بشدة لكني أصريت على الاعتذار لكن محدش بيتعلم ببلاش".

وأضاف: "حسبت الأمر بشكل خاطيء ، كنت أمثل فيلما بعنوان كريسماس مع مع الفنانة علا غانم والفنان إدوارد والراحل سامي العدل، وكنت مطمئنا ‏بالبطولة الجماعية، فخشيت أن أتخذ خطوة غير مدروسة وأقوم بها اضطرارًا للظروف فقط.".

وتابع: "سيناريو الفيلم كان عظيمًا، ولكن التردد هو ما جعلني أنسحب، حيث فكرت أن العمل لعدة ‏سنوات إضافية مع نجوم كبار سيؤهلني لخطوة البطولة المطلقة بصورة أفضل، وتغلبت هذه الفكرة على حماسي ‏للفيلم الذي أعجبني منذ البداية فانسحبت."

 يذكر أن فيلم “الألماني” تم إنتاجه عام 2012، وهو من بطولة محمد رمضان، أحمد بدير وعايدة رياض ورانيا ‏الملاح، ومن تأليف وإخراج علاء الشريف‎.‎

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