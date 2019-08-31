  • السبت 31 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر10:49 ص
بحث متقدم
ريهام السعيد

ريهام السعيد تعلق على قرار إيقافها: "ذبحوني"

عكاشة

"عكاشة": خسرت ملايين من أجل الوطن ولازم ألبس برندات

بن سلمان وأحلام

"أحلام" لـ"بن سلمان": أتمنى أن تقبل مني هذا الشىء

السعودية والامارات

تحذيرات سعودية وإماراتية خطيرة من هذا الأمر

الإعلامي مصطفى بكري

بكري: كفاية قمصان مقلوعة في الساحل الشمالي

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة

بن سلمان

تعرف علي أسرار محمد بن سلمان أصغر ولي العهد في تاريخ السعودية

ارشيفية

انتحار ممثلة صاعدة بالقفز من شرفتها

الدولار

الدولار يتراجع ليسجل هذا الرقم

شوبير

شوبير يفجر مفاجأة عن مدرب الأهلي الجديد

انتحار ممثلة صاعدة بالقفز من شرفتها

قضايا وحوادث

ارشيفية
ارشيفية

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

فتاة البحيرة لم تنتحر .. وعلاقة غير شرعية وراء قتلها

#

انتحار رجل أعمال من الطابق الخامس بعد إشهار إفلاسه

#

فتاة تنتحر بإلقاء نفسها من النافذة في الجيزة

#

شاهد ما فعله عامل دليفري مع فتاة حاولت الانتحار

انتحار

ممثلة هندية

ممثلة صاعدة

انتحار ممثلة صاعدة  بالقفز من شرفتها

انتحرت الممثلة الهندية الصاعدة" بيرل بونجابي"بالقفز من شرفة شقتها في منطقة "أوشيوارا"في مومباي.

وذكرت صحيفة "ديلي نيوز آند أنالايزيز"،  أن  الممثلة "بونجابي" في أوائل العشرينيات من عمرها، وقد توفيت على الفور متأثرة بجراحها.

وكشفت الشرطة  أن "بونجابي" كانت مضطربة عقليًا، خاصة أنها كانت تتشاجر مع والدتها كثيرًا، كما ذكرت التقارير أن "بونجابي"سبق وحاولت الانتحار مرتين، ولكن تم إنقاذها.

يعرف عن "بونجابي" أنها كانت ممثلة طموحة وتحاول شق طريقها في عالم السينما لفترة طويلة، ولكن دون نجاح، ما جعلها في حالة نفسية سيئة، وذكرت التقارير أنها لم تكن سعيدة على صعيد حياتها الشخصية، كما ذُكر أن العلاقة بينها وبين والدتها متوترة وكانتا تتجادلان كثيرًا.

وقال "بيبين كومار"، حارس أمن كان يعمل في شقة "بونجابي": "حدثت الواقعة ما بين الساعة 12:15 والساعة 12:30 صباحًا، كان هناك بعض الضجيج، ظننت أن أحد الأشخاص كان يصيح في الشارع، فذهبت إلى المكان للتحقق مما يحدث، وعندما عدت، سمعت أصوات من الطابق الثالث، حيث كانت تعيش".

 و لا تزال السلطات الهندية تجري تحقيقاتها في الواقعة.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

السودان..دماؤنا التى تجرى هناك

د. هشام الحمامي

بين الجاحظ و الشكلانية الروسية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (5)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» السعودية تنافس بـ"المرشحة المثالية" في مهرجان فينيسيا
» الموعد والقنوات الناقلة ليفربول وبيرنلي بـ"البريميرليج"
» تفاصيل مثيرة.. العثور علي ربة منزل وطفلها داخل صبة خرسانية
» "مجهزتش الأكل" فمزق بطنها في الشرقية
» «السيسى» يزور الكويت
» ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بـ"سيلفي" من داخل الحمام
» مقتل وإصابة 50 شخصًا فى انفجار بمصنع كيماويات
» 20 لاعبًا بقائمة الزمالك استعدادًا لـ«زعيم الثغر»
» «معلول» يطير إلى تونس
» شوقى غريب يعلن قائمة صغار «الفراعنة»
» حقيقة تدهور الحالة الصحية لميرفت أمين

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    04:08

  • شروق

    05:35

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:25

  • عشاء

    19:55

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح