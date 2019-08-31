تعرف علي أسرار محمد بن سلمان أصغر ولي العهد في تاريخ السعودية

31 أغسطس 2019 - 09:14 ص

بالتزامن مع اليوم الأول من السنة الهجرية الجديدة، تحتفل السعودية بمولد ولي العهد محمد بن سلمان نجل الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وأصغر ولي عهد في تاريخ المملكة، ويشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء فضلا عن كونه وزيرا للدفاع، كما يرأس مجلس الشؤون السياسية والأمنية وكذلك مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي.

وبهذه المناسبة، ظهرت الوسوم "عيد ميلاد محمد بن سلمان" و"محمد بن سلمان 34" في قائمة الوسوم الأكثر تداولا في السعودية.

الابن السادس: رجل أعمال سابقا

ولد محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود في 31 أغسطس 1985 بمدينة الرياض السعودية، وهو الابن السادس للملك سلمان بن عبدالعزيز ووالدته الأميرة فهدة بنت فلاح بن سلطان آل حثلين العجمي.

تلقى تعليمه العام في مدارس العاصمة، الرياض، وكان من ضمن العشرة الأوائل على مستوى المملكة في الثانوية العامة، وخلال فترة تعليمه تلقى العديد من الدورات والبرامج المتخصصة.

حصل على بكالوريوس القانون من جامعة الملك سعود، كما حاز على الترتيب الثاني على دفعته من كلية القانون والعلوم السياسية.

أسس محمد بن سلمان عددا من الشركات التجارية، قبل البدء في ممارسة مهامه في الخدمة العامة في المملكة العربية السعودية وبعد تخرجه من الجامعة.

حصل محمد بن سلمان على عدة جوائز، منها: جائزة شخصية العام القيادية لدعم رواد الأعمال لعام 2013 المقدمة من مجلة "فوربس الشرق الأوسط"، بصفته رئيسا لمجلس إدارة مركز الملك سلمان للشباب.

زوج وأب لأربع أطفال: مدمن عمل

تزوج الأمير محمد، من ابنة عمه الأميرة سارة بنت مشهور بن عبد العزيز آل سعود، ولولي العهد السعودي من زوجته سارة، أربعة أولاد هم: سلمان، ومشهور، وفهدة، ونورة.

لا تظهر الأميرة سارة في أية صور أو فيديوهات، وكما قال ولي العهد فإن ذلك "بناء على رغبتها الشخصية"، وكان للأميرة سارة ظهورا نادرا مطلع العام، إذ شاركت في فعالية "ليالي المشراق" الثقافية والتي احتضنها مركز الملك عبد العزيز بالرياض.

لكن صور أو فيديوهات مشاركة الأميرة سارة في هذه الفعالية لم تظهر كالعادة كما الحال خلال أي حدث ثقافي سبق وشاركت فيه الأميرة بالمملكة المحافظة، حيث يمنع تصويرها، حتى إنها لم تظهر في صور زفافها من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في 2008.

ومن أبرز هوايات الأمير محمد الصيد، كما أنه حاصل على شهادة اتحاد مدربي الغطس المحترفين الدولية.

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية في تقريرا لها إنه من المعروف أن الأمير "مدمن عمل"، ويقضي 18 ساعة من اليوم في مكتبه.

وفي العادة ما يُستضاف كبار الشخصيات والسياسيون الأجانب في قصر اليمامة، لكن الأمير يقضي محمد معظم وقته في قصر عرقة، ووفق تقرير لقناة CBS News ، خلال زيارة قام بها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما إلى القصر اكتشف الصحفيون عبوات مناديل مطلية بالذهب وكراسي ذهبية.

قصة الصعود إلى ولاية العهد

في 21 يونيو 2017، اختير الأمير محمد بمنصب ولي العهد بعد إقرار هيئة البيعة السعودية بإعفاء ابن عمه ولي العهد وزير الداخلية محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود.

لكن دخول الأمير معترك السياسة كان قبل هذا التاريخ، ففي 10 أبريل/ نيسان 2007، عين مستشارا بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي، التي انتقل منها لاحقا إلى إمارة منطقة الرياض ليعين مستشارا خاصا لوالده أمير منطقة الرياض آنذاك في 16 ديسمبر 2009.

مراسم بيعة الأمير محمد بن سلمان وليا لعهد السعودية في مكة (فيديو)

استمر مستشارا في هيئة الخبراء حتى 3 مارس 2013، قبل أن ينتقل للعمل مستشارا خاصا ومشرفا على المكتب والشؤون الخاصة لولي العهد الأمير سلمان آنذاك، بعد توليه ولاية العهد.

في 3 مارس 2013، صدر أمر ملكي بتعيينه رئيسا لديوان ولي العهد ومستشارا خاصا له، وفي 13 يوليو/تموز 2013 عين الأمير محمد مشرفا عاما على مكتب وزير الدفاع الأمير سلمان آنذاك بالإضافة إلى عمله.

في 25 أبريل 2014، صدر أمر ملكي بتعيينه وزيرا للدولة عضوا بمجلس الوزراء السعودي بالإضافة إلى عمله. وفي 23 يناير/ كانون الثاني 2015 صدر أمر ملكي بتعيينه وزيرا للدفاع وتعيينه رئيسا للديوان الملكي ومستشارا خاصا لوالده الملك سلمان بمرتبة وزير.

وفي 29 يناير 2015، صدر أمر ملكي بالتشكيل الوزاري واستمر في منصبه وزيرا للدفاع كما صدر أمران ملكيان بإنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وتشكيل المجلس برئاسته.

في 29 أبريل 2015، أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرا ملكيا ينص على اختيار الأمير محمد بن سلمان وليا لولي العهد وتعيينه نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرا للدفاع، ورئيسا لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

الأمير والسعودية الجديدة

وصفته مجلة "ذي إيكونوميست" في تقرير لها بأنه القوي وراء عرش والده الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ومنذ ظهور الأمير محمد في العمل العام، أبدى توجهات انفتاحية ومختلفة عمن سبقه من قادة المملكة، فشهدت البلاد خلال فترة ولاية عهده السماح للمرأة السعودية بالقيادة ودخول الملاعب الرياضية وتفعيل هيئة الترفيه.

وتحدث بصراحة عن توجّه السعودية لمكافحة التشدّد الديني داخل الدولة - الذي يعرف محليا بالصحوة - ووصفه بـ "الدخيل" على المجتمع السعودي.

أطلق خطة رؤية السعودية 2030، وهي خطة ما بعد النفط، التي تهدف لجعل الاقتصاد السعودي يرتكز على الاستثمار، وعدم اعتماده على النفط دخلا أساسيا ووحيد.

قاد الحرب في اليمن على جماعة "أنصار الله"، في عملية عسكرية هي المرة الأولى التي تأخذ فيها السعودية زمام المبادرة وتقود حربا بتحالف دولي، حيث اكتفت في حرب تحرير الكويت ضد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بالانضمام إلى التحالف الدولي الذي قادته آنذاك الولايات المتحدة الأمريكية.

كما عارض الاتفاق النووي الإيراني وهدّد بتطوير السعودية قنبلة نووية، فيما لو أنتجت إيران سلاحا نوويا.