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"الأزهري" يعرض..

فيديو نادر لزيارة سعد زغلول للصعيد ولقاءه بـ"الشرقاوي"

الحياة السياسية

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

إيمان هاني

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الصعيد

سعد زغلول

أسامة الرئيس

أبو الوفاء الشرقاوي



عرض الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، مقطع فيديو نادر يسجل زيارة الزعيم سعد باشا زغلول مؤسس حزب الوفد المصري إلى بلدان الصعيد.

وقال الأزهري ، في برنامجه "رؤي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" بين يدي مقطع من مقاطع الفيديو النادرة والتي فيها لحظة نزول سعد باشا زغلول من الباخرة لضيافة الإمام الكبير أبوالوفاء الشرقاوي.

وأضاف مستشار الرئيس للشؤون الدينية خلال شرحه لمقطع الفيديو أن بمجرد وصول الباخرة على ضفة النيل كانت في انتظار سعد باشا حشود هائلة أحاطت به، ثم عرض مشهد يجمع بين مؤسس الوفد المصري والإمام أبو الوفاء الشرقاوي.

وذكر الأزهري ، معلقًا على مقطع الفيديو أن الحشود التي كانت باستقبال سعد زغلول كانت من الرجال والنساء والأطفال، وقال كانت هناك حشود هائلة وتدفق من الصعيد ممن يدينون بالولاء والزعامة للإمام الكبير الشيخ أبوالوفاء بن شرقاوي، وكانوا يخوضون في الماء وهم حفاه لاستقبال الزعيم الكبير.

 شاهد الفيديو..

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