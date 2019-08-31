الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة

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الديوان الملكى

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ، مساء أمس أوامر ملكية جديدة، منها بتعيين فهد العيسى رئيسا للديوان الملكي.

كما أمر الملك سلمان بن عبد العزيز بإنشاء وزارة باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتعيين بندر الخريف وزيرا لها، إضافة إلى أمر بتحويل هيئة تطوير الرياض إلى هيئة ملكية باسم الهيئة الملكية في الرياض.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عددًا من الأوامر الملكية، تضمنت:

- تحويل هيئة تطوير مدينة الرياض إلى هيئة ملكية باسم الهيئة الملكية في الرياض.

- يُعدَّل اسم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ليكون وزارة الطاقة.

- إنشاء وزارة باسم الصناعة والثروة المعدنية.

- إنشاء هيئة باسم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، ويكون لها مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء.

- ربط مركز المعلومات الوطني تنظيمياً بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

- إنشاء مركز باسم المركز الوطني للذكاء الاصطناعي، ومكتب باسم مكتب إدارة البيانات الوطنية، يرتبطان تنظيمياً بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

- ‏?تحويل اسم ديوان المراقبة العامة إلى الديوان العام للمحاسبة.

- تعيين الأستاذ فهد بن محمد العيسى رئيساً للديوان الملكي بمرتبة وزير.

- تعيين ‏?بندر إبراهيم الخريف وزيراً للصناعة والثروة المعدنية.

- تعيين الدكتور بندر محمد بندر العيبان مستشاراً في الديوان الملكي بمرتبة وزير.

- تعيين الدكتور عواد العواد رئيساً لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير.

- تعيين مازن إبراهيم الكهموس رئيساً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير.

- تعيين الأستاذ عقلاء العقلاء نائباً لرئيس الديوان الملكي.

- إعفاء الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح نائبة وزير العمل والتنمية الاجتماعية من منصبها.

- إعفاء الدكتور خليل بن مصلح الثقفي رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من منصبه.

- إعفاء الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن من منصبه.


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