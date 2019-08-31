» "مجهزتش الأكل" فمزق بطنها في الشرقية

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وكالات - الدويني فولي

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حالة من الحزن يعيشها أهالي كفر حافظ، التابعة لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية عقب قيام زوج بطعن زوجته عدة طعنات بالبطن والصدر عقب نشوب مشاجرة بينهما بسبب عدم تجهيزها الطعام له فيما تم ضبط المتهم ونقل الزوجة إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لتلقى العلاج اللازم.

فيما وقف "خالد.أ" زوج المجني عليها أمام نيابة أبو حماد برئاسة جمال اللبان، مدير النيابة يسرد تفاصيل الواقعة وكيف أصاب زوجته حيث أكد أنه حدثت مشاجرة بينهما بسبب عدم قيام زوجته " مني ح " 30 سنة بتجهيز الطعام له بعد يوم عمل شاق وتطورت المشاجرة إلى أن قام المتهم بإحضار آلة حادة لتهديد زوجته ولكن كان القدر أسرع وأصيبت الزوجة بأربع طعنات بأماكن متفرقة بالجسد.

وأضاف المتهم والدموع تملأ عينيه أنه لم يكن يقصد غير تهديد زوجته حتي لا تكرر الفعله وتهتم أكثر بشئون بيتها ولكن مع تطور المشاجرة أصيبت الزوجة دون قصد.
وأمرت نيابة مركز أبوحماد بحبس الزوج المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات وتحرير المحضر اللازم.

كان مستشفي الزقازيق الجامعى بمدينة الزقازيق استقبل ربة منزل من أبوحماد مصابة بعدة طعنات بالبطن والصدر، وحالتها سيئة، وتبين قيام زوجها بطعنها لنشوب مشاجرة بينهما لعدم إعدادها الطعام له وتم ضبط المتهم وإخطار نيابة أبوحماد لمباشرة التحقيقات.

كما تلقي اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارًا من عمرو رءوف مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة يفيد وصول" مني ح " 30 سنة، لمستشفي الزقازيق الجامعى مصابة بـ4 طعنات بالبطن والصدر وحالتها سيئة للغاية.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد محمد درويش رئيس مباحث مركز أبوحماد، وتوصلت التحريات إلى قيام " خالد.أ" زوج المجني عليها بالتعدي عليها بالضرب، حيث نشبت بينهما مشادة بسبب عدم تجهيز الطعام.

فيما تم ضبط المتهم وعرضه على نيابة أبوحماد برئاسة جمال اللبان، مدير النيابة والتي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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